Presentator krijgt slappe lach en nog 10 video's die je deze week niet mocht missen

Door: redactie

26/11/16 - 18u02

© screenshot.

video Dit zijn de strafste video's van de voorbije week:

1. "Ik weet niet of je kinderen hebt?" Nederlandse minister brengt Q-dj in verlegenheid (en presentator krijgt slappe lach) De Nederlandse minister Jet Bussemaker bezorgde Qmusic-dj Mattie Valk het schaamrood op de wangen in de laatavondshow RTL Late Night. Met de onschuldige vraag "Ik weet niet of je kinderen hebt?" sneed de minister een erg pijnlijk onderwerp aan. De dj ontdekte enkele maanden geleden namelijk dat hij niet de biologische vader was van zijn pasgeboren tweeling. Heel gênant en ongemakkelijk allemaal, maar presentator Humberto Tan kwam niet meer bij.





2. Planet Earth 2 toont spectaculair gevecht tussen jaguar en kaaiman. Kan jij raden wie wint? De kijkers van de alom geprezen natuurdocumentaire Planet Earth 2 op BBC kregen een ongelofelijk gevecht te zien tussen een kaaiman en een jaguar. Beide dieren zijn dodelijke jagers, maar toch kwam er al snel een overwinnaar uit de bus.

3. Aanschouw: de Mannequin Challenge die al meer dan 24 miljoen keer werd bekeken De Mannequin Challenge van bodybuiler Bradley Martyn en co in de fitness was een schot in de roos. Het feit dat de acteurs en actrices niet bepaald onknap zijn, zal daar ongetwijfeld wel voor iets tussenzitten...

4. Man gaat aan de haal met tros ballonnen met gratis vliegtuigtickets Het jagen naar de Thomas Cook-ballonnen en dus de gratis vliegtickets, naar aanleiding van de 175ste verjaardag van de touroperator, verliep niet zonder slag of stoot. In het Limburgse Paal bijvoorbeeld ging iemand aan de haal met een hele tros vol tickets.

5. Bewakingsbeelden tonen hoe zonnepanelen van dak waaien Bij Van Laethem, een bedrijf dat gespecialiseerd is in eetbare bloemen en kruiden in Sint-Pieters-Leeuw in Vlaams-Brabant, zijn tijdens de storm een honderdtal zonnepanelen van het dak gewaaid. De grote impact van de storm is te zien op bewakingsbeelden van het bedrijf. De zonnepanelen kwamen terecht op geparkeerde wagens, vrachtwagens en de straat.

6. Salafist slaat bejaarde gebedsoproeper tegen de grond in moskee In de Al Ummah moskee in Amsterdam proberen salafisten de macht over te nemen en geweld wordt daarbi niet geschuwd. De broer van de imam heeft de 80-jarige gebedsoproeper (muaddin) tegen de grond gewerkt. Een bewakingscamera filmde het incident.

7. Bouwkraan slingert gevaarlijk in het rond, straat afgesloten In Ninove moesten brandweer en politie een deel van de Brakelsesteenweg afgesloten voor alle verkeer. Een bouwkraan ter hoogte van de Volkswagen-concessie slingerde er gevaarlijk heen en weer door de hevige wind.

8. In dit huis wordt binnen buiten (en omgekeerd) De meeste rijhuizen die gerenoveerd worden, krijgen achteraan bijna altijd een stuk bij. Behalve extra woonoppervlakte voegen zulke uitbreidingen zelden iets toe. Dat is niet het geval bij Jurgen en Katrien. Hun nieuwe aanbouw bezorgt hun huis in Strombeek-Bever meer uitstraling en doet de grens tussen binnen en buiten wegvallen. Niet alleen de betonvloer, maar ook de gevelsteen, de plafondbalken en de kastenwand van de leefkeuken zijn buiten doorgetrokken. Zelfs de eettafels zijn op elkaar afgestemd.

9. Twee cafégangers gaan buitenwipper te lijf maar krijgen daar snel spijt van Een buitenwipper uit het Ierse Dublin krijgt bakken lof op sociale media vanwege een virale video waarin te zien is hoe hij twee agressieve mannen de baas blijft. Dat gebeurde voor sportcafé The Woolshed Baa and Grill, waar hij een groep mannen de toegang weigerde.

10. Karen Damen zwanger? Dit is haar reactie In de Ethias Arena in Hasselt werden de Story Awards 2016 uitgereikt. Karen Damen volgde zichzelf op en werd net als vorig jaar door de lezers van Story verkozen tot 'Straffe Madam'. Maar het gerucht doet ook de ronde dat Karen zwanger is. Krijgt Sky er nog een broertje of zusje bij of niet? Karen geeft tekst en uitleg aan onze videoreporter in de backstage van de Story Awards.