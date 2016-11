Belgische journalist liet Castro VTM gelukkige verjaardag wensen

Door: redactie

VTM NIEUWS-journalist Boudewijn Van Spilbeeck ontmoette Fidel Castro in 1999 op een geheime locatie, veertig jaar na de revolutie in Cuba. En toevallig ook exact tien jaar na het ontstaan van VTM.



"Mijn toenmalig hoofdredacteur vroeg me of ik Fidel Castro een boodschap kon vragen voor de kijkers van VTM, dat op dat moment tien jaar bestond", zegt Van Spilbeeck. "Dat heb ik dan ook gedaan."