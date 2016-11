Hoe alle inwoners van dit piepkleine Spaanse dorpje plots miljonair werden

Antonino Fernandez in zijn jongere jaren. © Twitte.

Alle 80 inwoners van het Spaanse gehucht Cerezales del Condado zijn van de ene op de andere dag miljonair geworden. Niet omdat ze het grote lot hebben gewonnen, maar dankzij een welvarende ex-inwoner: Antonino Fernandez. Deze man verhuisde lang geleden naar Mexico en reef als biermagnaat veel geld binnen. In augustus overleed Fernandez en uit zijn testament blijkt nu dat hij zijn geboortedorp nooit vergeten is.

Antonino Fernandez stierf in enkele maanden geleden op de gezegende leeftijd van 99, en met een gigantisch bedrag op zijn bankrekening na een leven van hard werken. In zijn testament heeft hij 200 miljoen euro aan de inwoners van Cerezales, het dorpje in de provincie Leon waar hij geboren werd en opgroeide, nagelaten. Goed voor meer dan 2,4 miljoen euro per persoon.



Geen geld voor school

Fernandez werd op 13 december 1917 geboren in een arm gezin van 13 kinderen. Op zijn 14e konden zijn ouders zijn schoolgeld niet meer betalen, waardoor hij moest gaan werken. Na de Spaanse burgeroorlog verhuisde hij naar Leon in Noord-Spanje, waar hij in het huwelijksbootje stapte met zijn vrouw Cinia Gonzalez Diez.



In 1949 nodigde de oom van zijn vrouw, de eigenaar van Grupo Modelo, het koppeltje uit in Mexico. Antonino kon meteen aan de slag in het magazijn van de brouwerij. Hij werkte zich op in het bedrijf, tegen 1971 had Fernandez het tot in het management geschopt. Hij hielp van Corona niet alleen Mexico's populairste bier te maken, maar hij bombardeerde het ook tot een succesvol exportproduct. Corona Extra is het tweede meest geïmporteerde bier in de VS.