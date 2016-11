De foto waarover het internet zich het hoofd breekt. Zie jij wat er aan de hand is?

KVE

© Instagram/ Kevin Wolf.

Op het eerste gezicht lijkt dit een foto van een indrukwekkend berglandschap met een prachtige sterrenhemel. Maar wie beter kijkt, stelt zich vragen.

Filmmaker Kevin Wolf maakte de foto in het Yosemite National Park in Californië. Hij deelde het beeld met zijn volgers op Instagram maar niets is wat het lijkt en dat zie je als aandachtige toeschouwer.



De verklaring? Die is simpel. De fotograaf draaide het beeld gewoon op zijn kop. Zo werd de reflectie van de bergen en de lucht in het water omgetoverd tot een fascinerende hemel. De zogezegde sterren die we op die manier te zien krijgen, zijn in werkelijkheid spiegelingen in het glasheldere water.



Ook op Reddit spreekt het kiekje tot de verbeelding. Velen internauten vinden het effect verbluffend en zijn geïntrigeerd.

