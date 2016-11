Deze man speelde Kerstman voor onbekende baby om deze bijzondere reden

"Mijn hart is gevuld met liefde", zei mama Abigail Crewe uit Yorkshire nadat een oudere man een kerstcadeautje voor haar dochter kocht. Ze had hem nooit eerder ontmoet en toch gaf hij de baby een knuffel van Mickey Mouse omdat zijn overleden vrouw daar dol op was.

Abigail Crewe wandelde in een supermarkt, toen ze een echte Kerstman tegenkwam. De oudere man boog zich over haar dochtertje van vier maanden. Op 21 november schreef de mama op Facebook: "We glimlachten en maakten een beleefd praatje. Niet veel later passerde ik samen met mijn dochtertje langs de kerstcadeautjes. En daar kwamen we hem weer tegen. De man stak me wat geld toe, wees naar de knuffelbeertjes van Disney en stond erop eentje voor mijn dochtertje te kopen."



"Ik wilde zijn cadeautje eerst niet aanvaarden, maar hij bleef aandringen", gaat ze nog verder op de sociaalnetwerksite. "Toen vertelde hij dat hij zijn vrouw maanden 18 maanden geleden was verloren en dat ze dol was op Mickey Mouse. Zelf had hij geen familie meer, dus wilde de onbekende een kerstcadeautje kopen voor iemand, dat was alles wat hij wilde. Mijn hart is echt vol liefde vandaag. Deze barmhartige Samaritaan maakte mijn dag goed en dit zal een kerstverhaal worden dat ik elk jaar aan mijn kleine meisje vertel als ze vraagt naar de betekenis van Kerstmis."



Nu willen Facebookgebruikers iets doen voor de man, ze vrezen namelijk dat hij zelf geen kerstcadeautje zal krijgen omdat hij geen familie meer heeft. Daarom werd een oproep gelanceerd om zijn gegevens te achterhalen. Als ze slagen in hun opzet, zou dit kerstverhaal pas helemaal af zijn.