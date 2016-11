Sint mag recht voor de deur parkeren bij chocolatier

Door: Dimitri Meus

23/11/16 - 17u45

© Borgerhoff.

Hasselt

© Borgerhoff.

Alle gezinnen met kinderen - met een al dan niet Zwarte Piet in het kielzog - bezoeken de komende weken: het is heel wat werk voor Sinterklaas. Om de Goedheilig Man alvast een handje te helpen bij het inkopen van al het lekkers om uit te delen aan wie braaf geweest is, hebben ze bij het Hasseltse chocoladehuis Boon weer de rode loper uitgerold.



Zoals elk jaar heeft de chocolatier een speciale parkeerplaats voor de deur voorbehouden voor de Sint. "Ook dit jaar zijn Sint en Piet ons weer bijzonder dankbaar. Het laden en lossen verloopt eens zo vlot met zo'n parkeerplaats voor de deur", klinkt het er.