Instagrammer speelt op hilarische wijze bekende filmscènes na met zijn kat. Kan jij ze raden?

Koen Van De Sype

23/11/16 - 15u41 Bron: The Dodo

© Instagram/moviecats.

Wat begon als een grap voor een quiz op café is in een paar weken tijd uitgegroeid tot een heuse hype op Instagram. David en Sarah uit Engeland spelen met hun katten Willow en Tara scènes na uit bekende films en posten de beelden op het internet. Daar worden ze na negen weken al gevolgd door 13.000 mensen.

Hoe ze er precies bij kwamen? "We wilden een fotoronde maken rond televisie en film voor een quiz in ons stamcafé", vertelt het koppel. "Het was niet makkelijk om de katten (die genoemd zijn naar twee hoofdpersonages uit de tv-reeks 'Buffy The Vampire Slayer', red.) te laten meewerken, maar dat was niets wat een kleine beloning zo nu en dan niet kon oplossen."



Voorlopig staan er nog maar enkele foto's online, maar daar zal het niet bij blijven. "We gaan nieuwe foto's blijven maken, het is een hilarische manier om onze zondagen door te brengen", lacht David.



