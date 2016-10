Dansende agent laat sporthal uit dak gaan met moves die kunnen tippen aan Beyoncé

(sam)

17/10/16 - 18u12 Bron: Mashable, Buzzfeed

Deuntay Diggs, een Amerikaanse agent die zich al eerder liet opmerken met een geslaagd dansje op een nummer van Beyoncé, slaat opnieuw toe. En hoe!

Tijdens een basketbalwedstrijd op de North Stafford High School ging de agent uit Virginia opnieuw helemaal loos op 'Formation' tot groot jolijt van de aanwezigen. Het leverde hem een uitzinnig applaus - en gigantisch veel gegil - op.



Volgens BuzzFeed is Diggs de eerst openlijk homofiele hulpsheriff in Stafford County. Hij geeft ook toespraken over onderwerpen als ras en het herstellen van vertrouwen tussen gekleurde gemeenschappen en hun plaatselijke politiedepartementen.



Hij zou het hele dansje pas geleerd hebben de avond voor zijn eerste optreden in augustus.