(sam)

17/10/16 - 17u26 Bron: Mashable

video Het Britse pond mag dan klappen krijgen, met het nieuwe briefje van vijf pond kan je wel vinylplaten afspelen. En met een nieuw Australisch biljet van vijf dollar ook.

Het gaat om plastic briefjes die zo dun zijn dat ze werken als een naald - én een kleine versterker. Degelijk klinken doen ze wel niet, en of ze goed zijn voor de plaat is ook twijfelachtig. Een leuk trucje is het wel!