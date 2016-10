Wat zit er in een KitKat en 20 andere verbazingwekkende weetjes

Door:

17/10/16 - 15u40 Bron: buzzfeed Door: Joeri Vlemings 17/10/16 - 15u40 Bron: buzzfeed

© getty.

Buzzfeed had het sterke idee om de lezers eens te polsen naar hun favoriete willekeurige weetjes. Er kwam het een en ander uit de bus. Zoals het feit dat doves eigenlijk ook maar pigeons zijn in het Engels. En verder ook deze leukerds.

1. De vulling van een KitKat bestaat uit... ander KitKats. Geniaal eigenlijk: de niet honderd procent gelukte KitKats worden gewoon vermorzeld en zo gerecupereerd als vulling.



© ap.

2. Six Flags is genoemd naar de zes verschillende landen die Texas ooit hebben bezet: Spanje, Frankrijk, Mexico, de republiek Texas, de Confederatie en de Verenigde Staten. Het oorspronkelijke attractiepark, Six Flags Over Texas, ligt in Arlington in de staat Texas.



3. Het Amerikaanse volkslied stamt af van een oud, Brits drinklied.



© thinkstock.

4. De volgorde van de letters van het alfabet ligt al duizenden jaren vast. Het is niet geweten waarom het precies de gekende abc-volgorde is. Het had om het even welke willekeurige volgorde kunnen zijn.



5. Je kan een accent hebben in gebarentaal. Als je opgroeit met een bepaalde gebarentaal en je leert daarna een andere, dan gebaar je met een accent.



6. Shakespeare heeft meer dan 1.700 woorden toegevoegd aan de Engelse taal, zoals 'torture' (marteling), 'swag' (buit), 'lonely' (eenzaam) en 'gossip' (roddel).



© thinkstock.

7. Het vogelbekdier ziet er grappig en schattig uit, maar vergis je niet: het zoogdiertje is ook giftig. De mannetjes hebben aan de enkels van hun beide achterpoten een spoor, verbonden met gifklieren.



8. Je kan onmogelijk weten hoe je stem klinkt zonder ze op te nemen. Je eigen stem klinkt anders voor je medemens dan voor jezelf.



© thinkstock.

9. 's Werelds grootste kamelenpopulatie bevindt zich in Australië, niet in het Midden-Oosten of in de Saharawoestijn.



10. De meeste mensen ademen tegelijkertijd maar door één neusgat. In principe adem je doorgaans meer in door het ene neusgat dan door het andere. Er wordt om het kwartier ongeveer geswitcht. Vandaar ook dat bij een verkoudheid het ene neusgat meer 'toezit' dan het andere.



11. Je kan je eigen neus altijd zien, maar je bent je er niet altijd bewust van. Nu zie je hem plots wél, natuurlijk.







© thinkstock.

12. We gebruiken, zien en drinken hetzelfde water als de dino's. Al het water op aarde is er al sinds het ontstaan van onze planeet. We drinken dus eigenlijk de pipi van de dinosaurussen.



13. Over dino's gesproken. George Washington heeft nooit geweten dat zij bestaan hebben. Hij stierf in 1799 terwijl de ontdekking van de enorme, uitgestorven dieren dateert van 1841.





© amazon.com.

14. Een bekende voor romanisten. De Franse auteur Georges Perec telde dan wel vier e's in zijn eigen naam, hij schreef een hele roman waarin die letter NIET voorkwam: La Disparition. Minder bekend is de vertaling van Gilbert Adair in het Engels, getiteld A Void, met eveneens geen enkele e in.



15. De eerste Harvardstudenten moesten niet leren rekenen. De universiteit werd gesticht in 1636, terwijl de moderne wiskunde pas zo'n dertig jaar later zijn intrede deed.



© imgur.

16. Alle planeten in het zonnestelsel passen samen makkelijk tussen de aarde en de maan.



17. We weten nauwelijks iets van de zeeën. 70 procent van de aardoppervlakte van de aarde bestaat uit oceanen en daarvan hebben we tot nu toe nog geen vijf procent verkend.



© thinkstock.