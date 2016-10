Julia ziet er heel gewoon uit. Maar ze heeft een onverwachte hobby en dat maakt haar een hit op Instagram

Koen Van De Sype

16/10/16 - 08u11 Bron: Mirror

325.000 volgers heeft ze intussen en dat dankt de Russische Julia Vins (20) niet alleen aan haar leuke snoetje. Want je zou het niet vermoeden als je haar profielfoto ziet, maar onder dat meisjesachtige gezichtje zit een kathedraal van een lijf, waar menig powerlifter alleen maar jaloers op kan zijn.

Haar bijnaam is 'Muscle Barbie' en die heeft ze niet gestolen. Op een recent congres voor powerlifters brak ze alle records toen ze rechtopstaand vlotjes tot 215 kilo in de lucht stak.



Conditie

Toen ze 14 jaar was, zag ze er nochtans heel gewoon uit. "Ik had me een jaarabonnement in een fitness genomen om wat aan mijn conditie te werken", vertelt ze. "Maar ik wist niets van gewichten en daarom besloot ik maar iemand na te doen. Het was de stevigste kerel in de zaak."