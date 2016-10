Los jij de pingpongpuzzel op?

© thinkstock.

Het weekend zit er alweer op, maar wij geven je brein elke maandag een kickstart zodat je een hele week op topniveau kan presteren. Deze week: de pingpongpuzzel.

Oplossing

A heeft het tweede spelletje verloren.



Om de oplossing te vinden, moeten we eerst uitzoeken hoeveel spelletjes de vrienden in totaal hebben gespeeld. 10 + 15 + 17 = 42, maar aangezien een spel door twee spelers wordt gespeeld, zijn er in totaal de helft, dus 21, spelletjes gespeeld.



De tweede stap naar de oplossing is het minimale aantal spelletjes dat iemand kan spelen. Dat betekent dat een speler elke partij verliest. Als die speler het eerste spel speelde, dan moet hij het tweede spel uitzitten, het derde spel opnieuw spelen, enzovoort: 1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21, of 11 spelletjes in totaal.



Maar als de verliezende speler het eerste spelletje uitzat en pas in het tweede spel voor het eerst speelde, dan zou hij alleen de even spelletjes spelen: 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20. Dat zijn tien spelletjes in totaal.



De enige manier waarop iemand slechts tien spelletjes kan spelen is door ze vanaf spel 2 allemaal te verliezen. Aangezien A slechts tien spelletjes speelde, moet hij het tweede spel verloren hebben.