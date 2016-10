Deze kleuter kent alle automerken, maar gaat bij eentje serieus de mist in

Door: redactie

15/10/16 - 16u43 Bron: VTM NIEUWS

video De tweejarige Rae Morris Coudenys uit Kortrijk kent waarschijnlijk meer automerken dan jij. Dat bewijst hij in dit schattige filmpje. De kleuter maakt wel een uitschuiver wanneer hij Tesla probeert uit te spreken. Intussen gingen de beelde viraal en werd het al meer dan 1 miljoen keer bekeken.

"Rae is een echte autofan. Ik heb hem al op andere gedachten proberen brengen, maar zonder resultaat", vertelt zijn papa Hannes Coudenys aan VTM NIEUWS. "Ik deel regelmatig filmpjes over ons leven op mijn Youtubekanaal. Op een dag besloot ik Rae te filmen terwijl hij automerken nazegt." En dat lukt verrassend goed. Tesla blijkt echter iets te moeilijk te zijn voor de kleuter. "Ik heb niets tegen Tesla, het is dus zeker geen statement", maakt de papa van Rae duidelijk. Het filmpje werd intussen opgepikt door een Brits social mediakanaal, waardoor Rae intussen een wereldster is.