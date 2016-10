Dat hilarische 'duet' van Clinton en Trump? Deze Nederlandse oma en opa twijfelen niet: dat was echt

Door: redactie

14/10/16 - 19u48 Bron: NOS

video De LuckyTV-montage die Hillary Clinton en Donald Trump elkaar liefdevol deed toezingen tijdens het tweede debat ging de wereld rond. Maar deze Nederlandse oma en opa hebben nog niet goed begrepen dat de twee presidentskandidaten niet écht 'The Time of My Life' zongen tussen al het moddergooien door. "Ze waren op elkaar aan het schelden en toen begonnen ze opeens te zingen", vertelt de 91-jarige Twentse oma van Annabel Stooker. Zij twijfelt er niet aan: Clinton en Trump zongen echt. En haar man? Die is het volledig met haar eens.

Schattigheid alom in de video die Annabel Stooker op Facebook plaatste van een gezellige nababbel over het tweede presidentiële debat tussen de Democratische presidentskandidate Hillary Clinton en de Republikeinse kandidaat Donald Trump. "Een mooi duet", aldus de oma. "Dat kon ik niet nadoen. Echt hartstikke leuk om te horen." Annabel probeert haar lieve oma uit te leggen dat het om een montage gaat. "Maar dat was niet echt", aldus Annabel. "Het was vervormd. Het was LuckyTV", verklaart ze.



Dat valt echter bij oma en opa in dovemansoren. "Hoe kom je daarbij? Ik heb het toch gezien. Ik heb het gehoord en gezien. Het was echt om 20.00 uur op het nieuws, hoor", aldus haar sceptische oma. "Hoe kom je erbij dat het niet echt is? Ik heb het met mijn eigen ogen gezien." Annabel schiet in de lach, maar haar oma blijft zeker van haar zaak, ongemakkelijk meelachend met de strijkliggende Annabel. "Iemand anders heeft dat gemaakt", probeert Annabel nog eens. "Dat kan wel zo zijn, maar ze zongen het wel zelf", houdt oma voet bij stuk. Haar man staat haar bij. "Ja, het was echt heel mooi."