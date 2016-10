Verdoving is nog niet uitgewerkt: meisje flirt erop los en vraagt knappe verpleger zelfs ten huwelijk

Sven Van Malderen

14/10/16 - 17u22 Bron: Daily Mail

"We zouden moeten trouwen. We zouden het schattigste koppel ooit zijn... Luke, ik hou van je. Je bent de liefste kerel die ik ken." Nee, u bent hier geen getuige van een ernstig huwelijksaanzoek. Het meisje in kwestie was onder het mes gegaan nadat ze haar arm gebroken had. En de verdoving, die was duidelijk nog niet helemaal uitgewerkt...



Verpleger Luke speelt het spelletje mee, gewillig staat hij toe dat ze zijn baard streelt. "We hebben elkaar nog maar net ontmoet. Wil je in een kapel trouwen? Daar ben ik niet zo'n fan van. Grapje! Je zal het leuk vinden als je dit later terugziet." En zo gaat het nog wel even verder.



Het grappige filmpje legt charmante Luke alvast geen windeieren. "Je kan het haar niet kwalijk nemen, hij ziet er knap uit", klinkt het onder meer in de reacties. Of nog: "Ik zou geen narcose nodig hebben om die kerel ten huwelijk te vragen."