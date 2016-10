Toppunt van romantiek: man (78) schrijft zelf lied voor zijn vrouw

78-year-old man writes love song for his wife to celebrate 50 years together https://t.co/QEiYUFZk52

Heren, zoeken jullie nog een manier om je partner te verrassen? Neem dan een voorbeeld aan de 78-jarige Arnold Walker, want romantischer dan dat wordt het niet.

In 1959 trad Arnold Walker in het huwelijk met zijn vrouw Carol. De twee ontmoetten elkaar in een winkeltje in Fort Walton Beach, Florida. Intussen zijn de twee 57 jaar getrouwd, en ontpopte Arnold zich tot een uiterst romantische partner.



Voor hun 50ste huwelijksverjaardag - zeven jaar geleden - schreef Arnold zelf een nummer voor Carol, waarin hij het verhaal van hun ontmoeting uit de doeken doet. "Ik schreef het oop een halfuurtje, toen Carol om boodschappen was", vertelt hij. "Toen ze terugkwam, gaf ik haar een serenade." Dit jaar besloot hij dan om het nummer ook op te nemen, zodat zijn vrouw een blijvende herinnering heeft aan het lied. En het romantische gebaar ging al snel de wereld rond.



Dit jaar vierden ze hun huwelijksverjaardag iets minder uitbundig, met een zelfgemaakte maaltijd en een cocktail, gevolgd door een avondje televisie kijken. De sleutel tot een goede relatie is immers eenvoud, meent Arnold. "We hebben onze ups en downs gehad, maar dat is bij ieder koppel", verklaart hij. "We hebben een pact gesloten om nooit kwaad naar bed te gaan. Het blijkt te werken."