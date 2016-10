Richard Branson speelt cupido voor Vlaams koppel en stuurt videoboodschap op hun trouw

redactie

13/10/16 - 17u12

© Kristof Bruylants/Virgin.

video Het kapitaal van Richard Branson wordt geschat op zo'n 4,5 miljard euro. Het is dus geen geheim dat de Brit een neus voor zaken heeft. Maar wat velen wellicht niet weten is dat Branson ook soms cupido speelt. Steven en Evelien leerden elkaar kennen dankzij Branson. En omdat het koppel deze zomer trouwde, feliciteert de miljardair hen in een videoboodschap.

"Zo nu en dan belandt een e-mail in mijn inbox met een verhaal dat gewoon te goed is om niet te delen", schrijft Branson op zijn website . "Het verhaal van Steven heeft me erg geraakt." Dit was de mail die de Vlaming naar Branson stuurde:

"Jij kent mij niet, en ik ken jou niet. Dat is normaal. Maar het verhaal van hoe ik mijn verloofde leerde kennen, is minder normaal. En dat heb ik allemaal aan jou te danken. Elf jaar geleden deed ik mee aan een wedstrijd van Virgin Expresss - Festival Buddy."



"Het eerste deel van de taak was simpel: schrijf je online in, duid de muziekfestivals aan die je bezoekt (ik ging naar Rock Werchter), en je ontvangt een sms met een woord. Mijn woord was 'seafood'. Het tweede deel was een grotere uitdaging: er loopt op het festival iemand anders rond met hetzelfde woord. Vind hem/haar, toon jullie sms'jes aan de Virgin-stand op het festival en win een gratis vliegticket. Die persoon vinden in een grote massa was zoals een naald vinden in een hooiberg. Maar wat met mij gebeurde, was nog specialer: ik vond de vrouw met het woord 'seafood' en ze bleek mijn soulmate te zijn. Onze gezamenlijke interesses veranderden in liefde en deze zomer zal liefde in ons huwelijk veranderen."



"Ik wil je bedanken voor deze magische blind date... zonder jouw ondernemerschap en jouw bedrijf zou ik mijn verloofde nooit ontmoet hebben."