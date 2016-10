Investering van 135 euro loont: man rijft luxevilla van 2,7 miljoen binnen

Niet voor jaloerse zielen: Sydneysider James Burry (40) gaat aan de haal met de luxueuze strandvilla van 2,7 miljoen euro in Freshwater die verloot werd. Zijn investering aan loterijbiljetten bedroeg zo'n 135 euro. Burry en zijn gezin doen dus een fantastische zaak.

Het stulpje betreft een nieuwbouw met zeezicht over de prachtige baai die zich uitstrekt van Manly tot Curl Curl. Het is vijf minuutjes wandelen van de klif waarop het huis gebouwd is om beide stranden te bereiken. De Burry's zijn met vier en de woonst telt evenveel slaapkamers.



James Burry, een brandweerman uit Manly, kocht voor 200 Australische dollar ticketjes om mee te dingen naar de luxevilla. Het verloten van woningen is iets dat vaker georganiseerd wordt Down Under. Dit huis ligt in een aantrekkelijke buurt waar slechts sporadisch iets te koop staat, en dan nog aan duizelingwekkende prijzen. De drie miljoen lottobiljetten waren dan ook al snel uitverkocht. Burry klopte kleppers die voor meer dan 1.000 dollar deelnamen. Zelf spendeerde hij ongeveer 135 euro aan 40 biljetten. Niet weinig, maar hij deed dat "omdat het geld toch naar een goed doel ging".



De Burry's waren van plan te verhuizen naar Gosford, zo'n 80 kilometer verderop in het noorden. Maar dat gaat nu niet door, ook al zouden ze kunnen rentenieren door de nieuwe eigendom te verhuren met een opbrengst van bijna 100.000 euro per jaar.



"We kennen dit gedeelte in Freshwater goed", vertelt James Burry in de Australische pers. "We gingen vaak naar een park in de buurt om er fish and chips te eten en van het uitzicht te genieten. Vreemd dat we voortaan elke ochtend met ditzelfde uitzicht zullen wakker worden."