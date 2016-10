Caitlin is minachting beu: "Ben ik 'maar' een verpleegster?"

© thinkstock.

"Oh, ik wist niet dat jij máár een verpleegster was", riep een kennis van Caitlin Brassington verrast uit in een winkel. Ze had Caitlin, uit het Australische Towoomba, tot dan nog nooit in haar uniform van kinderverpleegkundige gezien. "In mijn carrière van meer dan 18 jaar heb ik dit al te vaak moeten aanhoren, maar vandaag werd het mij te veel. Ben ik 'maar' een verpleegster?" vroeg Caitlin zich daarna tegelijkertijd boos en droevig af in een post op Instagram. Haar passionele reactie gaat de wereld rond.