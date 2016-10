The Voice-kandidaat verrast iedereen met Dragon Ball en Saint Seiya

(sam)

12/10/16 - Bron: Mashable

In The Voice Thailand heeft een kandidaat jury en publiek verrast door het themanummer Cha La Head Chala van animeserie Dragon Ball te zingen. In het Japans, met de obligate Engelse woorden ertussen.



Desgevraagd gooide hij er ook nog de themamuziek van kinderserie Doraemon en animeklassieker Saint Seiya achteraan, tot tevredenheid van de jury.