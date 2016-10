Koppel viert gouden jubileum in zelfde trouwkledij als in 1966

Ze pasten nog perfect, de trouwkostuums die ze beiden droegen op 1 oktober 1966. Vijftig jaar later vieren Carole-Ann en Jim Stanfield uit het Britse Staffordshire hun gouden jubileum in dezelfde kledij als toen. Tot hun eigen verbazing.

Het was dankzij hun kleindochter Hayley dat het getrouwde paar de trouwpakken terugvond. Hayley vroeg naar hun oude huwelijksfoto's en Carole-Ann en Jim botsten zo weer op hun kostuums die ze maar één keer hadden aangetrokken: op hun trouwdag. "Hayley wou per se dat we de trouwkledij nog eens pasten", vertelt Carole-Ann, die eerst niet wou omdat de kleren muf roken en onder het stof zaten. "Maar Hayley bleef smeken en dus deden we het maar voor haar."



Alles zat nog als gegoten en Hayley suggereerde dat ze hun jubileum in hun trouwkledij zouden vieren. En zo geschiedde.



Het koppel trok destijds na de trouwpartij naar Malta en plant nu een "tweede huwelijksreis" naar Turkije. Natuurlijk hoort bij zo'n mooi verhaal ook de onvermijdelijke vraag: "Wat is het geheim van jullie huwelijk?" Dat blijkt samen heel wat aflachen te zijn. "We hebben elk erg verschillende interesses en hobby's, maar lachen, dat is wat ons sterk maakt."