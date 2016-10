Nieuwe versie van duet tussen Clinton en Trump doet de wereld opnieuw gieren

redactie

12/10/16 - 10u31

video Maandag kruisten Hillary Clinton en Donald Trump voor een tweede keer de degens in een nieuw debat. Dat ging er allerminst lieflijk aan toe, maar niet als het van Sander van de Pavert afhangt. De Nederlander vormde het presidentiële debat voor LuckyTV om tot een romantisch duet. Gisteren toonde hij een tweede versie van 'The Time of My Life'.