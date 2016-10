Ninjacameraman springt zelfs mee van dak voor waanzinnige parkourvideo

Door: redactie

11/10/16 - 15u24 Bron: Mashable

video Terwijl veel straffe beelden tegenwoordig gewoon bestaan uit digitale effecten, valt veel te zeggen voor ouderwets metier. Al is het camerawerk van Florian Hatwagner allesbehalve ouderwets te noemen.

In dit making-of-filmpje zie je hoe hij midden in de actie zit tijdens de opnames van een reclamevideo voor sportmerk Nike. In Peking en Hongkong wipt hij over obstakels, huppelt hij over stellingen en springt hij zelfs van een dak. En dat alles met een camera in de hand, in het spoor van de sporter die hij in het vizier moet houden.



Niet voor niets heeft de Oostenrijker als bijnaam Gimbalninja!