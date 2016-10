Puur geluk: de reactie van deze man als zijn vrouw hem vertelt dat ze zwanger is

Koen Van De Sype

9/10/16 - 00u05 Bron: Buzzfeed

Tania Perez-Gutierrez uit het Amerikaanse Houston had er goed over nagedacht hoe ze haar echtgenoot Ronald Gutierrez zou vertellen dat ze zwanger was. Ze verstopte haar positieve zwangerschapstest en de eerste echo onder een babyspeeltje en filmde zijn reactie. En die was er één van puur geluk.