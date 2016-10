Omdat Oscars (7) papa gestorven is zag hij op tegen Vaderdag op school. Er kwam hulp uit onverwachte hoek

Koen Van De Sype

8/10/16 - 23u15 Bron: The Huffington Post, Facebook

Neem je vader mee naar school: dat was het thema van wat een hele leuke dag moest worden op de Alpha Charter of Excellence School in het Amerikaanse Miami. Maar omdat zijn papa niet meer leeft, zag Oscar Portillo (7) er enorm tegen op. Tot er opeens vier agenten verschenen.