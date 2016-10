Naakte motard houdt politie voor de gek (maar betaalt het gelag)

Bewerkt door Eric Belsack

8/10/16 - 13u09 Bron: iDNES.tv

video Opschudding in het Tsjechische plaatsje Havirov. Daar heeft de politie jacht gemaakt op een motorrijder die geheel in zijn blootje door de straten snorde. Een ongeval maakte een einde aan de achtervolging, waarop de olijkerd gearresteerd kon worden. Bleek dat op de rug van de motorrijder in grote zwarte letters 'POLICE' stond geschreven. De arm der wet vermoedt dat de kerel met hen het zotje wilde houden.

De achtervolging op de blote man en zijn gele motorfiets begint aan een rotonde. Agenten volgen hem door de straten van Havirov. Tot de motorrijder tegen een Ford Focus botst, valt en wegrent.



De agenten kunnen de plezanterik vatten. Blijkt dat op zijn rug 'POLICE' staat, in grote zwarte letters aangebracht met een stift.



De 22-jarige motard, wiens identiteit niet wordt genoemd, wordt aangehouden. Hij testte negatief op drank en drugs. Dit laat de politie vermoeden dat het om een grappenmaker gaat of om een weddenschap.



Maar, zoals zo vaak, geldt hier ook het gezegde 'wie laatst lacht, best lacht'. De motorrijder riskeert immers twee jaar cel voor roekeloos rijgedrag. De motor was bovendien niet verzekerd en de man had geen rijbewijs. Al rijst de vraag waar hij dat in godsnaam had moeten steken.