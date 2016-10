Peter Van de Veire gaat loos op Get Ready tijdens karaoke

Door: redactie

7/10/16

Wat gebeurt er als je Peter Van de Veire op het podium zet met twee muzikaal getalenteerde gasten? In Jonas & Van Geel krijg je dan een rondje 90's Piano Karaoke met Eline De Munck, Jef Neve en Milow. En Jonas Van Geel zelf natuurlijk.



Van de Veire neemt niet alleen Get Ready voor zijn rekening, hij waagt zich ook aan Robbie Williams. De Munck zingt een nummer van Sinead O'Connor, en Milow zet een turboversie van 'Everything I do (I do it for you)' van Bryan Adams helemaal naar zijn hand.