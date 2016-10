Door: redactie

De kleine ijsbeer Nora amuseert zich rot in een plastic ploeterbadje vol ijsblokjes. Het tien maanden oude dier is verhuisd van de Columbus Zoo in het Amerikaanse Ohio naar de dierentuin in Oregon. Nora moet daarom nog even in quarantaine blijven, maar het badje en het peelgoed maken dat wachten bijzonder aangenaam.