'Sexy' reclame doet Fransen blozen en nog tien video's die je deze week niet mocht missen

Door: redactie

8/10/16 - 11u00

video 's Zaterdags blikken we terug met de opvallendste video's van de voorbije week. Om te beginnen met twee reclamefilmpjes voor een bingo-app die zelfs de passievolle Fransen doen blozen. De filmpjes, die op het eerste gezicht niet zouden misstaan in een pornofilm, krijgen op sociale media veel kritiek. In de eerste video zit een schaarsgeklede vrouw wijdbeens op de bank, in de tweede gaat het om een man.







Ook deze tien sprongen in de kijker:

1. Pedofiel spreekt af met 13-jarig meisje om haar te ontmaagden. Maar hij misrekent zich Een 42-jarige man die dacht dat hij had afgesproken met een 13-jarig meisje met de bedoeling haar te ontmaagden, heeft zich lelijk misrekend in het Engelse Sunderland. Tiener 'Charlotte' bleek burgerwacht Dark Justice te zijn, die op pedofielen jaagt. En die leverde de man uit aan de politie.

2. Hoe zou u reageren als u getuige bent van verkrachting? Slechts 10 procent van de slachtoffers van verkrachting durft erover te praten en amper één procent van de daders wordt veroordeeld. Om mensen aan te sporen om te reageren wanneer ze getuige zijn van verkrachting, organiseerden deze mensen een sociaal experiment in Brussel. Hoe zou u reageren mocht er op straat iemand verkracht worden?

3. Naar je werk fietsen kan levensgevaarlijk zijn. Dat bewijst dit filmpje Naar je werk of naar school fietsen doe je duidelijk op risico van eigen leven in ons land, zo blijkt uit een filmpje van Andy Claeskens. Vrachtwagens die op het fietspad geparkeerd staan, auto's die fietsers de weg afsnijden aan kruispunten en wegen die overwoekerd worden door onkruid, hij werd er allemaal mee geconfronteerd.

4. Felle zijwind leidt tot zenuwslopende landing Deze landing liep bijna fout op de luchthaven van Birmingham, in het Verenigd Koninkrijk. Het vliegtuig van Thomas Cook had de grootste moeite om te landen door een krachtige zijwind. Op het allerlaatste moment besliste de piloot om de daling af te breken en het toestel opnieuw de lucht in te sturen. Kort daarna volgde een tweede landingspoging, die verliep hobbelig, maar niettemin succesvol. Luchtvaartliefhebber Flug Snug zette de zenuwslopende beelden online.





5. Ooit al een acht weken oude baby met zo'n weelderige haardos gezien? Junior is slechts acht weken oud, maar heeft nu al meer haar dan veel volwassenen ooit zullen hebben. Zijn weelderige haardos heeft hem de bijnaam Baby Beer opgeleverd. "Hij lijkt op een kleine beer, maar als hij boos is lijkt hij meer op een gremlin", vertelt zijn moeder Chelsea.

6. Toekomstige bruid verpest huwelijk met één tongzoen, nu volgt er alsnog onverwachte wending Een toekomstige bruid vloog er tijdens haar vrijgezellenfeestje in het Mexicaanse Cancun onlangs zo stevig in dat ze een onbekende vol op de mond kuste. Het filmpje ging viraal en haar verloofde blies het huwelijk af. Na enkele dagen rijp beraad is de man toch weer van gedacht veranderd. Laat die trouwklokken dus toch maar luiden. "We willen dit incident nu achter ons laten en ons concentreren op ons leven samen, als man en vrouw", besluit Pablo Torres Gandara.

7. Enorm scherm in stad speelt porno in plaats van reclame In het centrum van het Indonesische Zuid-Jakarta vertoonde een groot tv-scherm een pornovideo in een drukke straat. Verbaasde automobilisten en andere passanten zagen in de file zo Japanse pornografie in plaats van de gebruikelijke reclame, en dat vlakbij het stadhuis.

8. Man filmt zichzelf net nadat hij aangevallen werd door grizzlybeer: "Ik voelde het kraken tot op het bot" Een man uit Montana kwam twee keer oog in oog te staan met een grizzlybeer en overleefde de dubbele aanval. Meer nog zelfs: net na het gevecht met het dier nam Todd Orr een video op waarin hij - volledig onder het bloed - vertelt wat hij meemaakte. Naast een gebroken arm hield hij er ook een zware verminking boven zijn oor aan over.

9. Amerikaan toont live op Facebook de gevolgen van een overdosis heroïne: "Ja, ik moest er mee lachen" Vorige maandag, op klaarlichte dag in Memphis (Tennessee): een getrouwd koppel stuikt in elkaar nadat ze een overdosis heroïne genomen hebben. Een toevallige voorbijganger vindt er niets beter op dan het droevige tafereel live uit te zenden via Facebook.



Het filmpje toont hoe Carla Hiers uitgeteld op haar knieën zit, terwijl haar partner achterover van het bankje getuimeld is. "Deze kerel zou wel eens dood kunnen zijn. Ik hoop van niet", klinkt het. "Hij heeft nog een polsslag", antwoordt iemand. En ook: "Dat moet wel heel straf spul geweest zijn dat ze gesnoven hebben."