Dit hondje viert voor het eerst Halloween. En dat zal hij geweten hebben

Koen Van De Sype

7/10/16 - 16u13 Bron: Metro, Twitter

© Twitter/Mya Martinez.

Zijn baasje houdt van Halloween en omdat het voor mopshond Tyson dit jaar de allereerste keer is, stak ze met plezier een tandje bij. Mya Martinez (15) decoreerde zijn hok met doodshoofden, pompoenen en spinnenwebben. Tot groot jolijt van andere Twittergebruikers.

© Twitter/Mya Martinez.

Tyson werd tien maanden geleden geboren. Het zal op 31 oktober dus de eerste keer zijn dat hij het spookfeest viert met Mya. Ze besloot hem nu al in de stemming te brengen en zijn hok een complete make-over te geven. "Het duurde eigenlijk niet zo lang", vertelt ze. "20 minuten en het was klaar. Het hok zelf stond er immers al. Tyson leek heel tevreden."



Wild

En dat postte ze ook op Twitter: "Yep, ik heb het huisje van Tyson versierd voor Halloween. Hij is er wild van", schreef ze. Waarop een stortvloed van bewonderende commentaar volgde. Het bericht werd intussen ook 16.000 keer gedeeld. "Ik had niet verwacht dat er zó veel leuke reacties op zouden komen", lacht ze, "maar ik apprecieer het enorm."



Tyson heeft overigens ook al een halloweenpakje. Ook dat deelde Mya op Twitter.