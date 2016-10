Drie meisjes op een bank: zie jij wat er mis is?

Door:

Door: Tine Kintaert

© Imgur.

Op het eerste zicht is het een doodnormale foto: drie meisjes zitten op een bank in het zonnetje. Maar als je beter kijkt, zie je dat er iets vreemds aan de hand is. Zie jij wat het is?

Bij nader inzicht lijkt het alsof de drie dames in het ijle zweven: de onderkant van de bank is nergens te bespeuren. Een optische illusie? Of is de bank gewoon stuk en houden de meiden iedereen voor de gek?



De foto is niet nieuw, maar ging deze week viraal samen met een aantal andere optische illusies. Zoals de onderstaande, waarbij heel wat mensen zich afvragen wat er precies te zien is in de rode cirkel. Voor ze beseffen dat er gewoon een hoepel tegen het bed staat. © Imgur.