Zijn dit beelden van Bigfoot? Heel wat mensen denken van wel

Koen Van De Sype

7/10/16 - 00u07 Bron: Time, USA Today

Van een photobomb gesproken. Een webcam die op een adelaarsnest gericht stond in een bos in het Amerikaanse Michigan, heeft beelden gemaakt waarop in de achtergrond een vreemde figuur te zien. Bigfoot, klonk het overal op het internet, waarop het filmpje viraal ging.

Wie of wat er precies door het struikgewas ritselde, zullen we waarschijnlijk nooit met zekerheid weten. Maar dat er volop wordt gespeculeerd, is zeker. Het wezen - dat op twee benen loopt en wat rondscharrelt tussen de takken en bladeren - loopt eerst in en even later weer uit beeld. Omdat de video vanop 26 meter boven de grond werd gefilmd, zijn de beelden begrijpelijkerwijze een beetje wazig. De adelaarskuikens op de voorgrond liggen wel helder in beeld.



Interpretatie

"Wat we kunnen zien is voor interpretatie vatbaar", aldus directeur Daniel Seliger van CarbonTV, dat de beelden maakte, die intussen al bijna 700.000 keer bekeken zijn in enkele weken tijd. "Er is reden om te denken dat het wel eens een legitieme waarneming zou kunnen zijn van het mythische wezen dat half mens half aap is. Wie zal het zeggen?"



Het zou natuurlijk ook gewoon een man kunnen zijn die door het bos wandelt.