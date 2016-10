"Zei ze nu ja of nee?" Man doet aanzoek maar herinnert zich het antwoord niet meer (en zet nu grote middelen in)

Bewerkt door Eric Belsack

6/10/16 - 23u17 Bron: thelocal.de

Zijn bedoelingen waren wellicht zuiver op de graat, maar zijn geest was dat allesbehalve. Na een met drank overgoten avondje stappen, vroeg een man uit het Duitse Münster zijn vriendin ten huwelijk. Eenmaal ontnuchterd, herinnert hij zich echter niet meer wat haar antwoord was. En nu zet de benevelde bruidegom in spe de grote middelen in om dat alles bepalende antwoord te weten te komen.

Omdat zijn vriendin het vertikt om te zeggen of ze met hem wil trouwen of niet, heeft de man een advertentie geplaatst in een lokale krant. Daarin roept hij getuigen op die de zaak kunnen uitklaren.



De tekst van de advertentie gaat als volgt: "Ik zoek getuigen. Ik vroeg mijn vriendin ten huwelijk op 24 september om 4.30 uur 's ochtends op de Friedrich-Ebert Strasse/Annennstrasse. Door een groot alcoholverbruik, kan ik me niet herinneren wat haar antwoord was en zij weigert me dat te zeggen. Wie zag mijn aanzoek en kan mij hier relevante informatie over bezorgen?"



Een foto van de advertentie gaat intussen fel tekeer op sociale media. Of de zoekactie inmiddels al resultaat heeft opgeleverd en uiteindelijk naar het altaar zal leiden, is niet bekend.