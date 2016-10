Zo maak je van tennisracket een elektrische gitaar

Door: redactie

7/10/16 - 05u00

video Al in zijn vorige zaalshow 'De Fun, de hits!' speelde een hilarische creatie van Henk Rijckaert een hoofdrol. De oude tennisrackets van zijn ouders bouwde hij om tot elektrische gitaar. Ook dat instructiefilmpje is te bewonderen op YouTube.

"Iedereen heeft ooit voor de spiegel met zo'n racket gestaan om er gitaar op te spelen, maar niemand heeft er ooit een elektrische gitaar van gemaakt", vertelt hij. "En dus wou ik dat proberen." Al heeft het hem bloed, zweet en tranen gekost om die uitdaging tot een goed einde te brengen. "Ik ben meer dan een week bezig geweest om muziek uit dat tennisracket te krijgen. Het waren de acht zwaarste dagen van mijn leven, maar achteraf heb ik er uiteraard wel veel voldoening van gehad."



Na zijn shows kreeg Rijckaert altijd heel wat vragen over die gitaar. "Mensen vroegen me waar ik ze had gekocht of vroegen hoe ik erin geslaagd was ze te maken. Daarom heb ik een instructiefilmpje online gezet." In het filmpje toont hij stap voor stap hoe de racketgitaar tot stand is gekomen met behulp van onder andere stukjes metaal, boutjes, nylondraad, lak, lijm en natuurlijk een tennisracket. Voor de grootste fans stelde hij enkele tientallen zelfbouwpakketten samen die in een mum van tijd allemaal de deur uit waren.