Ook bij ons baby's met weelderige haardos: je hebt het of je hebt het niet

Door: redactie

7/10/16 - 05u00

Amper acht weken oud is de Britse Junior, maar dankzij zijn weelderige haardos werd hij deze week een regelrechte internetster. Ook in Vlaanderen zijn er een heleboel baby's met een kapsel om jaloers op te zijn.



Dat bewijzen deze geestige foto's die onze lezers ons bezorgden. De kleine pagadders mogen zich later trouwens ook aan een harige baby verwachten, want veel haar bij de geboorte is een genetische kwestie. Sommigen hebben het, anderen niet: zo simpel is het.