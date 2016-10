Ierse postbode levert brief met enkel getekende kaart als adres keurig af

Door: redactie

6/10/16 - 13u49

Enkel een met de hand getekende landkaart was voldoende voor een Ierse postbode uit Wexford om een brief af te leveren aan het juiste adres. De geadresseerde prijst hem daarom op Facebook.

Die geadresseerde bleek de vuurtoren te zijn die helemaal in het puntje van het schiereiland Hook ligt. De afzender had de vuurtoren weliswaar herkenbaar getekend maar er enkel bij geschreven: "Hier graag". De bijzondere bestemming herbergt een van de oudste vuurtorens in de wereld en de afzender wou de mensen daar laten weten hoe tof hij de vuurtoren wel vond.



De Facebookpost van 'Hook Lighthouse' kreeg heel wat leuke reacties en zo'n 500 likes, wat veel is voor een Ierse vuurtoren. Iemand schreef: "Mooi zo! De meeste mensen vinden ons systeem van adressen zonder huisnummers, straat of postcode maf, maar de postbode vindt toch altijd de juiste bestemmeling. Deze is wel de strafste. Briljant!"



Vorig jaar slaagde een Ierse postbode er ook al in om in Donegal op correcte wijze een brief te bezorgen aan "uw man Henderson, de jongen met de bril die een doctoraat voorbereidt in Queen's in Belfast".



Het Ierse platteland: waar de postbode blijkbaar nog iedereen persoonlijk kent. Het lijken vervlogen tijden op vele andere plaatsen...