VRT-ondertitelaar heeft het duidelijk niet voor Bieberfans: "Trezebezen"

Door: redactie

6/10/16 - 10u34

Gisterenavond trad Justin Bieber op in het Sportpaleis, en dat zorgde voor duizenden enthousiaste Beliebers in Antwerpen. Voor het oog van de VRT-camera ging een hoop fans door het lint toen hun grote idool arriveerde, en dat vond de ondertitelaar van de Reyerslaan maar niets: "TREZEBEZEN GILLEN", zo omschreef die het tafereel.

We moeten er wellicht geen tekeningetje bijmaken wat 'trezebees' precies betekent. Misschien kan de VRT-ondertitelaar de komende weken toch maar best even onderduiken voor het leger Justin Bieber-fans.



VRT-woordvoerder Hans Van Goethem heeft intussen al gereageerd: "Dit had niet op antenne mogen komen", stelt hij. "Het ging om een flauw mopje onder collega's dat verwijderd had moeten worden. Het zal niet meer voorvallen."