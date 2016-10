Man loopt 401 marathons in 401 dagen als campagne tegen pesten

Door: redactie

6/10/16 - 00u18 Bron: The Guardian

Een man die als kind acht jaar lang op school werd gepest heeft in 401 dagen evenveel marathons gelopen om mensen bewust te maken van welke schade pesten kan aanrichten. De 34-jarige Ben Smith liep vannamiddag zijn laatste marathon uit in zijn thuisstad Bristol. Hij liep sinds 1 september vorig jaar ruim 16.900 kilometer, de afstand van Londen tot Sydney, en haalde 285.000 euro op voor antipestorganisaties. Dat meldt The Guardian.

Ik werd acht jaar lang gepest en dat heeft mijn zelfbeeld en mijn zelfvertrouwen geschonden. Zo erg dat ik op mijn achttiende dacht dat er geen andere uitweg was dan zelfmoord Ben Smith LIVE: Bristol runner Ben Smith starts final marathon in 401... https://t.co/8zhbYYNEWg #Bristol pic.twitter.com/Q3aQSyFHky — BRISTOL (@DailyBRISTOL) Wed Oct 05 00:00:00 MEST 2016

Toen Smith vanochtend vertrok op een plein in Bristol, werd hij vergezeld door honderden lopers. De laatste kilometer kreeg hij ook het gezelschap van de kinderen van de lagere school van Portishead. Honderden juichten hem over de finishlijn.



"Ik kan niet geloven dat we het geflikt hebben", zei hij na afloop. "Ik werd acht jaar lang gepest en dat heeft mijn zelfbeeld en mijn zelfvertrouwen geschonden. Zo erg dat ik op mijn achttiende dacht dat er geen andere uitweg was dan zelfmoord. Het geld dat we ophalen dient om de organisaties te steunen die ervoor zorgen dat wat mij is overkomen niemand anders overkomt".



Tien dagen rust

Smith besloot de uitdaging aan te gaan nadat hij zich als homo had geuit. Tijdens zijn tocht door Groot-Brittannië liep hij blessures op aan zijn rug, knieën, hielen en schenen. Daardoor moest hij een rustpauze van tien dagen inlassen, waarna hij elke dag extra kilometers liep om terug op zijn schema van 401 dagen te komen. In scholen en aan universiteiten gaf hij onderweg 101 lezingen over pesten. Hij versleet 22 paar loopschoenen en verbrandde meer dan 2.5 miljoen calorieën.