Schokkende beelden tonen hoe ouders massaal op de vuist gaan in kinderrestaurant

Koen Van De Sype

5/10/16 - 09u07 Bron: Miami Herald, Fox News Latino

video Van het goede voorbeeld gesproken. Eén verkeerde opmerking heeft een hele groep ouders massaal op de vuist doen gaan in een restaurant voor kinderen in Kendall, Florida. Voor de ogen van hun geschokte kroost deelden ze klappen uit en trokken ze aan elkaars haar.

Eén van de gasten in Chuck E. Cheese - Krystel Jimenez (16) - filmde het hele gebeuren zaterdag. Op de beelden is te zien hoe de volwassenen meedogenloos op elkaar in slaan. Anderen proberen om de aanwezige kinderen in veiligheid te brengen.



"Het gevecht startte toen iemand een andere bezoeker op een probleem wees. Voor we het wisten gingen de families met elkaar op de vuist", vertelt Jimenez. "Volgens mij hadden enkele mensen gedronken."



Gewonden

Niemand werd achteraf gearresteerd, maar er vielen wel flink wat gewonden. Volgens een woordvoerder van de keten geldt er in de restaurants een limiet van twee alcoholische drankjes per persoon. "Het is onwaarschijnlijk dat ze bij ons te veel alcohol kregen. We tolereren zulk gedrag absoluut niet", klinkt het.



Gedeeld

De beelden van het gevecht zijn op Twitter al een paar duizend keer bekeken en gedeeld.