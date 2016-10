Bejaarde vrouw gaat vrijuit voor 'vernieling' kunstwerk

Door: redactie

4/10/16 - 17u36 Bron: ANP

Het bewuste werk van Arhtur Köpcke. © kos.

Het was bedoeld als een kunstwerk, een kruiswoordpuzzel op groot formaat die in het Neues Museum in de Duitse stad Nürnberg aan de muur hing. Een negentigjarige bezoekster ging het kunststuk onvervaard met een balpen te lijf en vulde met keurige blokletters diverse woorden in de puzzel in.