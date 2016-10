Verspreking van de dag: "We will make breakfast... brexit a success"

Door: redactie

4/10/16 - 16u04 Bron: VTM Nieuws

Bekijk meer video's van vtmnieuws op nieuws.vtm.be

video "Mark my words. We will make breakfast... brexit a success." Dé verspreking van de dag is bij deze stevig in handen van Andrew Davies, de leider van de Conservatieve Partij van Wales. Tijdens een bijeenkomst van de Tories in Birmingham was het wel héél duidelijk waar Davies zijn gedachten zaten tijdens zijn speech. De hele zaal barstte in lachen uit en de man is meteen een hit op het internet.