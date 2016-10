102-jarige vrouw in de boeien geslagen en meegenomen zodat ze 'gearresteerd worden' van bucket list kan schrappen

Door: redactie

3/10/16 - 20u50 Bron: Fox 2

Uit een vliegtuig springen, een verre reis maken, een berg beklimmen. Het zijn typische dingen die mensen op hun 'bucket list' hebben staan. Maar de 102-jarige Edie Simms had wel een heel speciale droom die ze nog zeker wilde vervullen voor ze sterft: gearresteerd worden. U vraagt, wij draaien moet de politie van St. Louis gedacht hebben, want Edie werd in de boeien geslagen in het verzorgingstehuis waar ze verblijft. Ze giechelde als een kind tijdens het ritje in de politieauto.