Sommigen lossen deze puzzel in 1 seconde op, anderen doen er uren over

Zo nu en dan circuleert een raadseltje dat het hele internet in de ban houdt. Dit weekend was het weer zover. Sommigen vinden de oplossing al na een seconde, maar anderen bijten er hun tanden op stuk. Wie van de twee ben jij?

Oplossing

Draai het groene stokje in de zes 90° in wijzerszin. Zo maak je van de zes een nul en krijgen we dit:



0 + 4 = 4



Deze vergelijking klopt wel!



Er zijn nog andere mogelijke oplossingen. Weet jij hoe je de vergelijking nog kan doen kloppen?



Het raadseltje doet al enige tijd de ronde op sociale media, maar dit weekend ging het plots viraal. De puzzel werd al 30.000 keer geliket en bijna 55.000 keer gedeeld.