Dit café zorgt met zijn uithangbord voor hilariteit op Facebook

Koen Van De Sype

1/10/16 - 12u30 Bron: The Independent

Hipsters zijn niet welkom in het café, met hun harige gezichten en veganistische diëten. Of wacht... Hamsters. Nee, HAMSTERS. © Facebook/Inversnecky Café .

Het is een onooglijk klein cafeetje aan zee in het oosten van Schotland, maar op sociale media blijkt het een ware hit. De manier waarop Inversnecky Café zijn klanten lokt, tovert dan ook een glimlach op ieders gezicht.

© Facebook/Inversnecky Café.

Je kan er vast heerlijke taartjes eten en koffie drinken, maar dat is niet de hoofdreden waarom Inversnecky Café zo populair is. Dat is het speciale bord dat eigenaar Martin Vicca voor zijn deur staan heeft en waarop hij met de regelmaat van de klok een hilarische grap lanceert. Foto's daarvan deelt hij op zijn Facebookpagina. En daar worden ze massaal opgepikt.



"Het begon allemaal twee jaar geleden", vertelt hij. "Het was het einde van het zomerseizoen en ik had een bord gekocht om onze specials op te adverteren voor de deur. Toen het geleverd werd, had ik net een hilarische grap over hipsters gelezen op Facebook. En om het bord uit te testen, heb ik die erop geschreven. En dat ben ik blijven doen."



Achterkant

Tot plezier van de klanten. "Passanten stoppen echt om de grapjes te lezen", lacht Vicca. "Er was zelfs eens een man die voorbijreed met zijn wagen, stopte en achteruit reed om ook de achterkant van het bord te kunnen zien."



Hulp

Wie de grapjes bedenkt? "Meestal ikzelf", aldus Vicca. "En als ik er niet ben, doen mijn medewerkers Scott en Wendy het. We krijgen ook veel hulp van onze klanten. Zonder hen zou het niet mogelijk zijn."