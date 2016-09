Held redt bewusteloze bestuurster en haar kind en nog tien video's die je deze week niet mocht missen

Door: redactie

1/10/16 - 11u00

video Een agent is in het Verenigd Koninkrijk als een held onthaald nadat hij zijn voertuig gebruikte om de auto van een bewusteloze vrouw van de weg te rammen. Zo wist hij twee levens te redden want er zat ook nog een peutertje op de achterbank.

1. Bloedstollende beelden: trein raast door tunnel. Plots ziet de machinist kinderen op de sporen Enkele kinderen hebben in het plaatsje Downhill in Noord-Ierland de schrik van hun leven beleefd toen ze aan het spelen waren in een treintunnel. Plots kwam een trein afgedenderd en leken ze in een dodelijke val te zitten. Want de machinist kon niet meer stoppen. Treinmaatschappij Translink maakte de beelden van de dashcam openbaar om mensen op het gevaar te wijzen van spoorlopen.

2. Dit is wat er gebeurt als je naar McDonald's in Lokeren rijdt en 100 hamburgers bestelt in de drive-in Het was iets wat zijn papa al een tijdje wilde proberen en zijn 40ste verjaardag bleek de ideale gelegenheid: naar McDonald's trekken en er in de drive-in 100 hamburgers bestellen. Perry Vink (15) maakte er een hilarisch filmpje van en dat werd al meer dan 76.000 keer bekeken.

3. Meisje (15) rijdt met fiets tegen wagen. De reactie van de politie is buiten alle proporties "Ik kan niet meer ademen." Een meisje van 15 is hardhandig aangepakt door de politie van Hagerstown in de Amerikaanse staat Maryland nadat ze met haar fiets tegen een wagen was gereden. Omdat ze wilde doorrijden, haalde de politie de grote middelen boven: ze werd tegen een muur gesmakt en in de boeien geslagen. Toen ze uiteindelijk in de politiewagen zat, kreeg ze nog pepperspray in het gezicht.

4. Vrouw springt uit bed, opent vuur op drie inbrekers en schiet er één dood Wij zouden niet weten waar te kruipen mochten we inbrekers over de vloer krijgen, maar deze vrouw twijfelde niet om meteen in actie te schieten. Ze sprong uit haar bed en begon met een pistool op drie inbrekers te schieten. Eén daarvan stierf in de kogelregen, maar de twee anderen konden ontkomen. De politie geeft nu de beelden vrij in de hoop de voortvluchtige inbrekers te vatten.

5. Halfnaakt achter de toonbank om juwelen aan te prijzen: alles voor de commercie Hoe ver kan je gaan om de verkoopcijfers op te krikken? Heel ver, zo blijkt uit dit filmpje dat werd geschoten in een juwelenafdeling van een winkelcentrum in Hongkong. Daar zien we hoe een verkoopster halfnaakt, met 'diamantjes' op haar tepels gekleefd, achter de toonbank moet plaatsnemen om de koopwaar aan te prijzen.

6. Deze ijsjesverkoper gaat ooit nog eens een mep krijgen voor dit (heerlijke) geplaag 'Bezint eer ge begint' als je het ooit aandurft een ijsje te bestellen bij deze ijsjesverkoper, want je bent wel even zoet met deze plaaggeest. Een hilarische video van zijn bewonderenswaardige plaagkunsten verovert het internet. De teneur onder zij die het al hebben gezien? 'Houden van' en 'haten' liggen erg dicht bij elkaar.

7. Video vrijgegeven dodelijke schietpartij op zwarte man in Charlotte: geen wapen te zien De politie van Charlotte, North Carolina, heeft twee video's vrijgegeven van het moment waarop de Afro-Amerikaan Keith Lamont Scott werd doodgeschoten door de politie. Politiechef Kerr Putney kondigde eerder op de dag aan dat de beelden zouden worden vrijgegeven, nadat manifestanten dat geëist hadden. De politie gaf ook een foto's vrij, onder meer van wat het wapen zou zijn van Scott. Het is nog steeds niet duidelijk of de man nu wel of niet gewapend was.

8. Wegpiraat haalt levensgevaarlijke inhaalmanoeuvres uit op ring Op de Brusselse ring heeft een autobestuurder gefilmd hoe een wagen rakelings langs voorliggers scheerde tijdens inhaalmanoeuvres.

9. Moment waarop pedofiel die 10-jarig meisje aanrandde aanklager probeert neer te steken in de rechtbank Joshua Harding, een 35-jarige Amerikaan uit Michigan die in augustus moest voorkomen voor seksueel misbruik van een 10-jarig meisje op een kerkhof, heeft tijdens een zitting in de rechtbank een mesaanval ingezet op de openbare aanklager. In deze video is te zien hoe de pedofiel een scherp metaal uit zijn mouw friemelt en vervolgens vol de aanval inzet op aanklager Jonathan Roth, die maar net op tijd zijn hoofd kan afwenden van het scherpe gevaar.