Deze reclame doet Fransen blozen

Simone van Zwienen

30/09/16 - 15u57 Bron: AD.nl

video De nieuwste reclame voor een bingo-app in Frankrijk laat zelfs de passievolle Fransen blozen. Het filmpje, dat op het eerste gezicht niet zou misstaan in een pornofilm, krijgt op sociale media veel kritiek. Het is niet de eerste keer dat de Fransen met omstreden, pikante of seksistische reclames komen.

In de reclame voor de bingo-app is een vrouw te zien die in haar bh wijdbeens op de bank zit. Tussen haar benen zit het hoofd van een man, die verdachte bewegingen maakt. Dankzij de achtergrondgeluiden en gezichtsuitdrukkingen van de vrouw kun je maar één ding denken. De makers trakteren kijkers echter op een verrassende wending: de vrouw speelt gewoon Bingo op haar telefoon en de man eet een watermeloen.



De makers doen het in een tweede reclamefilmpje nog eens dunnetjes over, maar dan met de man in de hoofdrol. Dit keer speelt hij Bingo en doet de vrouw al grommend haar push-ups.





De omstreden reclames staan niet op zichzelf. De Fransen hebben een rijke geschiedenis van seksistische en controversiële advertenties, die dikwijls verboden werden. De Franse editie van The Local zette de leukste op een rij.



De meest beruchte reclame is van watermerk Perrier uit 1976. De beelden van een vrouw die een waterfles weet te 'stimuleren' werden al verboden toen ze voor het eerst verschenen. Desondanks wist het filmpje een cultstatus te bereiken.

Sportwinkel 11 Football Club deed er in 2012 nog een schepje bovenop. In de reclame gaat een roodharige vrouw sensueel op haar knieën zitten en verleidt ze de kijker om op de clue te wachten. De reclamespot maakte talloze feministen furieus.

11footballclub.com aime prendre soin de ses... door Spi0n

Automerk Renault wist de nieuwe Renault Clio in 2013 op z'n Frans te brengen, met Eiffeltoren, stokbroden en een heuse Moulin Rouge. De video werd in Groot-Brittannië niet bepaald goed ontvangen vanwege de schaars geklede vrouwen in de video.





Een versie met halfnaakte mannen kon volgens de Britten overigens wel door de beugel.

Het resultaat van een brainstorm bij het pleistermerk Hansaplast in 2004 is op zijn minst opmerkelijk te noemen. Een jongetje haalt allerlei streken uit, omdat het volgens hem mag van zijn moeder. Hij stapt in een zweefvliegtuig, koopt een slang, neemt een tattoo en krijgt zelfs zijn moeder zover om de kat in de wasmachine te mogen stoppen. Hoe? Kijk maar.

Ooit bang geweest dat iemand het op je scrotum heeft gemunt met een hamer in de aanslag? Met het ondergoed van Le Slip Français hoef je je geen zorgen meer te maken. Waar twee eieren het er onder een 'gewone' onderbroek niet best vanaf brengen, gaat het met de eieren onder een Slip Français wel heel goed, zo is te zien in de spot uit 2012.

Het model van lingeriemerk Triumph wist heel wat ogen op zich te richten met deze reclame uit 2008, waarin ze een Franse stad doorkruist. De spot is niet van Franse bodem, maar past wel mooi in dit lijstje.