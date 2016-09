Dit is geen archieffoto: deze mensen leven echt alsof het 75 jaar geleden was

Koen Van De Sype

Als je bij Richard en Kitten (36) Van Mew in het Britse Stratford-Upon-Avon binnen stapt, is het alsof je in een tijdscapsule terecht komt. Bestemming: jaren veertig van de vorige eeuw. Het koppel is zó gefascineerd door de tijd van de Tweede Wereldoorlog, dat ze zelfs de kleren van toen dragen en dochtertje Betsy speelgoed geven dat 75 jaar geleden werd gemaakt.

© Facebook/Richard Von Mew. Kitten raakte geïnteresseerd in de geest en de manier van leven uit de oorlogstijd toen ze in 2006 een modellencarrière begon als jaren 40-pin-up. "Richard en ik hebben ongelofelijk veel respect voor de mensen die Wereldoorlog Twee hebben meegemaakt. Hun wil om te overleven was ongelofelijk. En inspirerend. Er ontstond een gevoel van samenhorigheid. Mensen kwamen bij elkaar om elkaar moed in te spreken en te steunen. Dat zie je nu niet meer."



Positivisme

En ondanks alle wreedheden was er ook positivisme en escapisme, zegt Kitten. "Denk maar aan het theater en de muziek uit die tijd, tot helemaal aan het front toe. En de pin-ups."

