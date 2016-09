Zo aangrijpend is het om grote broer te worden

Door: redactie

30/09/16 - 06u06 Bron: Eigen berichtgeving

Seppe Beeckmans, het tienjarige neefje van actrice Ruth Beeckmans uit Safety First, ontroert in een filmpje dat zijn ouders vanuit Australië op Facebook hebben geplaatst. Het Vlaamse gezin Beeckmans verhuisde drie jaar geleden uit Wijnegem naar Australië. Ze volgden de droom van mama Kathleen (36), die haar kans greep toen Australië kampte met een tekort aan kleuterleidsters.



Het gezin woont sindsdien in Port Macquarie. 'Het aards paradijs', zegt de moeder van papa Jordy Beeckmans (37). "Maar onze kleinzoon mist wel zijn vrienden die hij hier moest achterlaten -ook al heeft hij daar ondertussen al veel nieuwe vriendschappen gesloten."



Sinds een jaar of twee was hij aan het zeuren om een zusje of een broertje. Onlangs konden zijn ouders hem vertellen dat hij in april grote broer wordt. En dat filmden ze ook. Tijdens een wandeling op het strand zie je Kathleen een niet mis te verstane tekening maken in het zand. Als het blije nieuws tot Seppe doordringt, barst hij van pure emotie in tranen uit.