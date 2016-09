Handige harry ontwikkelt dit opmerkelijke robotdier dat hem overal naartoe brengt

Koen Van De Sype

29/09/16 - 17u50 Bron: Popular Science

Izzy Swan, een Amerikaans knutselaar uit Charleston in de staat South Carolina, heeft een bijzonder transportmiddel ontwikkeld. Het ziet er uit als een robotachtig dier. En nog opmerkelijker: het wordt door middel van een ingenieus systeem van radertjes aangedreven door... een handboor.

Een van de creaturen van Theo Jansen. © Pieters.

Het idee voor zijn 'cyborgbeest' deed hij op toen hij werk zag van de Nederlandse kunstenaar Theo Jansen. Die maakt 'Strandbeesten', gigantische wandelende sculpturen die aangedreven worden door de wind. Izzy besloot zijn creatuur echter te laten lopen op... een handboor.



Radertjes

Die handboor van 20 Volt drijft een systeem van radertjes aan, dat op zijn beurt een houten constructie doet bewegen in de vorm van grote achterpoten. Het hout werd in een zilveren kleur geverfd, zodat het er als metaal uitziet. In een filmpje op zijn YouTubekanaal demonstreert de man hoe zijn speciale constructie werkt en hem overal heen brengt. Echt comfortabel ziet het er niet uit, maar het is wel een opmerkelijk gezicht als hij door de straten van zijn buurt flaneert.