Baby ziet voor het eerst dankzij bril, haar verwonderde reactie is om van te smullen

Sven Van Malderen

28/09/16 - 17u21 Bron: Daily Mail

Stel u voor: uw baby sukkelt al sinds de geboorte met haar ogen, waardoor ze amper iets ziet. En dan plots krijgt het kleintje een bril opgezet... Een heel nieuwe wereld gaat voor haar open, eindelijk kan ze u in vol ornaat zien.



Het moet een overweldigend gevoel geweest zijn voor de drie maanden oude Tilly en dat is ook te zien aan haar schattige reactie. De ene keer die verwonderde blik, de andere keer die aanstekelijke lach. Maar dat het liefde op het eerste zicht is, daar bestaat geen twijfel over. Het filmpje dateert van december 2015, maar gaat nu pas in sneltempo viraal.